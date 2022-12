Kurdes tués à Paris : plusieurs centaines de personnes réunies à Paris en leur hommage

Vendredi, immédiatement après l’attaque, les Kurdes de France ont évoqué un acte "terroriste" et mis en cause la Turquie. "Nous avons décidé de venir dès que nous avons entendu parler de cette attaque terroriste vendredi […] Nous avons peur de la communauté turque et des services secrets", a déclaré en anglais à l’AFP une jeune Kurde venue manifester de Rotterdam, qui n’a pas souhaité donner son patronyme par peur de représailles.

L’auteur présumé de l’attaque de vendredi, de nationalité française et âgé de 69 ans, avait déjà commis des violences armées et a indiqué lors de son interpellation avoir agi parce qu’il était "raciste". La garde à vue du suspect a été levée lundi matin et l’homme présenté à un juge d’instruction en vue d’une éventuelle mise en examen.

Quant à l’assassin présumé des trois militantes du PKK, il est mort d’un cancer en 2016 quelques semaines avant son procès. Mais les parties civiles ont obtenu en 2019 la relance de l’enquête pour examiner l’éventuelle implication des services de renseignement turcs.