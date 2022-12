Kurdes tués à Paris : le suspect devant le juge d’instruction, les blessés hors de danger

Le suspect de l’assassinat de trois Kurdes vendredi à Paris est présenté lundi à un juge d’instruction en vue d’une éventuelle inculpation, alors que les trois autres personnes blessées dans son attaque sont désormais hors de danger.

Le conducteur de train à la retraite a entre-temps indiqué avoir voulu commettre des meurtres "sur des personnes étrangères" et en "vouloir à tous les migrants", selon la justice française.

Il a ouvert le feu vendredi devant un centre culturel kurde du centre de Paris, tuant trois personnes. Trois hommes ont également été blessés, dont un gravement, mais leurs jours ne sont plus en danger et l’un d’entre eux a quitté l’hôpital. Cinq des six victimes sont de nationalité turque, la dernière française.

Le Conseil démocratique kurde en France (CDK-F) a appelé à une marche lundi à midi reliant la rue d’Enghien, où a eu lieu l’attaque de vendredi, à la rue La Fayette à quelques centaines de mètres de là. C’est là qu’avaient été retrouvés en janvier 2013 les corps de trois militantes du PKK, un assassinat qui n’a jamais été élucidé.