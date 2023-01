Kunta : "Il n'y a pas de place pour l'égo dans la musique"

Kunta est le 2ème invité de Semaine de la Musique Belge sur TARMAC ! Le Bruxellois nous raconte comment il a laissé de côté la trap pour se mettre à chanter, mais aussi sa collaboration avec Sofiane Pamart et Dabeull, et son Golden Afro Artistic Award d'artiste émergeant de l'année 2022.

Dans le studio de "C'est quoi les bails", Kunta est aussi doux que sa musique. Ce Bruxellois d'origine congolaise a emprunté son blase au héros de la série "Racines" qui raconte l'esclavage aux États-Unis à travers l'histoire de la famille de Kunta Kinte. "Avant je faisais du rap et j'avais fait une référence à Kunta Kinte, se souvient-il. Je n'avais pas de blase et mes amis ont commencé à m'appeler Kunta, et c'est resté." C'est d'ailleurs entouré de ses potes rappeurs qu'il s'est mis à la musique.

Du rap à l'afro

Après des premiers sons aux couleurs très trap, Kunta a décidé de changer de cap pour s'essayer sur des sonorités beaucoup plus douces de l'afro-beat. Mais pour cela, il a fallu passer du rap au chant et ce n'est pas toujours facile quand le rap vous entoure. "J'étais avec des gens avec qui je traînais tous les jours qui eux faisaient du rap, on se suivait un peu tous. C'était difficile de sortir de ça à une époque où personne ne chantait", explique l'artiste qui confie avoir eu peur des moqueries au début.

Pourtant, Kunta dit avoir toujours écouté des musiques "très mélodiques et sincères dans l'émotion". "A partir du moment où je me suis libéré, j'ai compris que ma musique était bien plus grande que juste le rap, explique-t-il. J'ai des choses à dire émotionnellement, j'ai des choses à faire ressentir aux gens. J'aime énormément le rap, mais là où je m'exprime le mieux, c'est quand je me libère émotionnellement et que je parle avec ma mélodie. Je pense qu’il n’y a pas de place pour l’ego dans la musique. C’est avant tout les émotions."

Aujourd'hui, Kunta l'assure, personne ne se moque : "Quand t’es 100% toi-même et en accord avec ce que tu fais, les gens vont adhérer."

On a créé le morceau et la magie a opéré

Depuis ce changement de direction artistique, Kunta ne cesse d'impressionner par son sens de la vibe. C'est d'ailleurs ce qu'il démontre quand il se retrouve en feat avec le pianiste Sofiane Pamart et le roi de la funk Dabeull.

"On se connait un peu tous avec Dabeull et Sofiane, raconte Kunta. Après un concert, on s'est rendu chez Dabeull et là j'ai fait mon premier son avec Dabeull. On a commencé à collaborer ensemble parce qu'il a kiffé ce que je faisais. Et à côté de ça, il a commencé un projet avec Sofiane Pamart. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils aimeraient que je collabore sur le projet. On a créé le morceau et la magie a opéré." Ça a donné notamment le fameux "By my side".