Kunsten Bo(i)s des Arts : passez votre lundi de Pentecôte en famille et au grand air

Nous allons rentrer dans le long week-end de la Pentecôte. La météo s’annonce radieuse, de quoi organiser des sorties en famille au grand air, et parmi les activités proposées, Caroline Veyt vous propose de découvrir le Kunsten Bo (i) s des Arts, un festival qui a la particularité d’être bilingue et de dresser des ponts comme il y en a trop peu entre les communautés française et flamande.

C’est déjà la sixième édition de ce festival qui est le fruit d’une jolie collaboration entre les centres culturels du Brabant wallon et des centres culturels flamands. C’est au cœur du parc de Lembeek que vous pourrez flâner et découvrir de nombreux artistes du nord et du sud du pays.

Parmi les projets spécifiques, bilingues, présentés ce lundi 29 mai, il y a notamment la chorale "KOOR’HALLE", qui avait très bien fonctionné l’an dernier, avec une bonne entente entre les chanteurs francophones et néerlandophones. Ils remettent donc le couvert cette année, avec des chansons que tout le monde connaît, ce qui permettra au public de chanter aussi. Parce qu’il y a un aspect participatif important au Kunsten Bo (i) s des Arts.

Parmi les chansons programmées, des incontournables francophones et néerlandophones. Vous pourrez notamment entonner La Javanaise ou des chansons du groupe flamand Laïs. Trois sessions de chant seront proposées à 12h, 13h30 et17h

Un autre projet mis en place et qui implique les francophones et les néerlandophones, c’est Meeting Point, un spectacle de danse. Deux compagnies ont travaillé ensemble : Double Impro, issue du Brabant wallon et Moving Ground, issue d’Anvers. Ensemble, elles ont développé une proposition assez originale ; le public sera le chorégraphe, les danseurs vont improviser et vous entraîner avec eux sur un mélange de hip-hop et de danse contemporaine. Rendez-vous à 14h et à 17h

Et comme le festival se déroule dans un écrin de verdure, ils ont eu envie de profiter de ce lieu magnifique pour créer des spectacles in situ. C’est ce que fait Mami Kitagawa qui a répété, cette semaine, dans un arbre pour vous offrir une performance qui se situe entre le cirque et la danse. Une création inédite à voir à 11h, 14h et 16h.

A découvrir aussi : Hands Up, un spectacle dont les marionnettes sont des mains, surmontées par des yeux en bois. C’est drôle, poétique et adapté aux plus petits.

Il y a aussi Vertigo, mélange de contes et de musique, et à l’issue du spectacle, on invitera les enfants à créer des instruments avec des branches, des feuilles et les comédiens improviseront ensuite avec les nouveaux instruments qui viendront d’être conçus.

Vous pouvez aussi compter sur du cirque, un concert de percussions et celui de la chanteuse Eva de Roovere, très connue au nord du pays.

Ça se passe ce lundi 29 mai dès 11h au Domaine du Château de Lembeek, ou Kasteelpark Lembeek à Halle. Il y aura de quoi flâner toute la journée en famille.