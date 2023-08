Kungs aux Fêtes de Wallonie à Namur

Ce sera probablement l’un des grands moments lors de ces Fêtes de Wallonie. Kungs, le célèbre DJ français aux tubes imparables, viendra enflammer la Tipik Electro Night jeudi soir. Après avoir enflammé les clubs du monde entier cet été, c’est sur la Place Saint-Aubain que le célèbre DJ se produira.

Si on vous dit "Never Going Home" ou "Clap Your Hands" ? Pas de doutes, Kungs est l’un des artistes électro les plus populaires du moment. Ses derniers titres, "Subsitution" et plus récemment "Changes" vous ont sûrement fait danser tout l’été.