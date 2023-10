Kula Shaker annonce la sortie d'un nouveau single ce vendredi

" Ces nouvelles chansons sont nées d'une manière très similaire à la façon dont nous avons enregistré notre premier album "K" - à l'époque où nous étions souvent en première partie et où nous n'avions qu'une demi-heure pour époustoufler les gens", a déclaré Mills à propos du nouvel album, qui fait suite à 1st Congregational Church Of Eternal Love And Free Hugs, sorti l'année dernière.

"Si vous pouvez emmener l'auditeur dans un voyage fantastique en moins de trois minutes, il y a de l'émotion et de l'excitation là-dedans".