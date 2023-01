KUCHEKA, le festival annuel qui regroupe les meilleur(e)s artistes issus de la diaspora africaine

Nous avions déjà eu la chance de te parler du festival KuCheKa en 2022 et c'est avec plaisir que nous pouvons à ce jour annoncer l'édition 2023 en date du dimanche 5 février 2023.

Lors de la soirée qui s'annonce déjà historique et qui prendra place au mythique Centre Culturel d’Auderghem, le public pourra découvrir pendant plus de 2 heures, les meilleurs humoristes issus de la diaspora africaine.

Ces comédiens qui sortent souvent des sentiers battus vous raconteront leurs quotidiens, leurs anecdotes dans une ambiance plus que décontractée et conviviale.

KuCheKa est donc un festival d'humour unique dans son genre mettant en avant les humoristes afro-caribéens issus des plus grandes scènes francophones et une programmation diversifiée mêlant la musique, l'humour et les rencontres.

Reste bien connecté sur TARMAC puisque ton média préféré te fera très bientôt gagner tes places, en tout cas aux plus chanceux d'entre vous !