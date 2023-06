"Ku Klux Klan, société secrète de la terreur" : enquête sur l’organisation raciste la plus célèbre des Etats-Unis

Qui sont les membres du KKK aujourd’hui ? Quels sont leurs objectifs ? Pourquoi le groupe connaît une résurgence ? Le documentaire Ku Klux Klan, société secrète de la terreur fait le tour de la question jeudi 29 juin à 22h45 dans Doc Shot sur La Une.

"En tant que grand dragon, on m’avait demandé de lever une armée de réserve pour pouvoir reprendre notre pays". Ken Parker est un ancien membre du Klu Klux Klan (KKK). Durant un an, il était impliqué dans ce groupe terroriste suprémaciste blanc. Le Klan, créé aux États-Unis au lendemain de la guerre de Sécession, connaît une forte résurgence depuis l’élection de Barack Obama. Son imagerie facilement reconnaissable et ses actes tristement violents ont donné au groupe une certaine renommée.

Le documentaire Ku Klux Klan, société secrète de la terreur décrypte les codes, rituels et symboles de l’organisation. Un journaliste d’investigation et un ancien agent du FBI reviennent par exemple, sur la cérémonie de la croix enflammée et les robes et capuches pointues. Outre le folklore, cette enquête analyse comment s’est créé ce groupe devenu emblème de la haine raciale. Des historiens nous expliquent qu’il n’y a pas un mais trois Klans : l’originel, celui de l’entre-deux-guerres, et celui des années 1960 et 1970. Ceux qui les ont combattus, experts judiciaires ou anciens agents du FBI, détaillent comment le KKK est devenu le premier groupe terroriste des États-Unis. Le témoignage d’un ancien membre repenti, nous donne également à voir ce qu’est le Ku Klux Klan aujourd’hui et quels sont ses objectifs.

