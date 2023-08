Alors qu’il commence à remporter un certain succès dans sa nouvelle carrière, Krow fait la rencontre d’un autre garçon transgenre, qui l’invite à participer à une convention de cosplay avec son groupe d’amis. Là, il fait la rencontre de plusieurs membres de la communauté LGBT, aux côtés desquels il se sent suffisamment à l’aise pour être lui-même. Tandis que sa famille et ses camarades de classe continuent de le voir comme une fille, il commence ainsi à se faire appeler Krow, le prénom masculin qu’il s’est choisi. "Je ne pouvais pas prétendre être une fille plus longtemps. Et à 16 ans je crois, je me suis vraiment dit : il faut que je sois un garçon", rapporte-t-il.

Dès lors, plus question pour lui de faire semblant. À 18 ans, Krow tire un trait sur le mannequinat, se coupe les cheveux courts, et tente d’aborder le sujet de sa transidentité avec sa mère. Et si dans un premier temps celle-ci pense qu’il ne s’agit que d’une simple passade, au bout de 6 mois elle accepte finalement d’en discuter avec lui.