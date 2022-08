Kristofer raconte une anecdote sur "N’oubliez pas les paroles"

Kristofer, le candidat belge de "N’oubliez pas les paroles" et maintenant chroniqueur dans Le 8/9, revient sur sa participation au jeu télévisé français.

Après 39 victoires, Kristofer, le candidat belge haut en couleur de l’émission "N’oubliez pas les paroles" s’est fait éliminer du jeu le 26 avril dernier en trébuchant sur les paroles de La Tribu de Dana de Manau. C’est donc avec un gain de 309.000 euros en poche, 3 voyages et la fierté d’avoir atteint la 7e place du classement des meilleurs maestros du jeu de Nagui, qu’il quitte la compétition.

Mais Kristofer aurait pu quitter l’aventure beaucoup plus tôt. Il jouait pour sa 28e participation et sortait du tournage de 5 autres émissions. En effet, en une journée de tournage, le candidat explique qu’il pouvait tourner jusqu’à 10 émissions. Avant d’entamer le tournage de son 28e passage, Kristofer se sent terriblement fatigué. Il venait de gagner 250.000€, était dans un état de stress important et submergé par ses émotions. "J'ai failli faire un malaise" confie-t-il. En tout début de chanson, il se trompe sur les paroles. Son destin dépend donc de sa concurrente... qui sera moins bonne que lui permettant à Kristofer de continuer l'aventure.