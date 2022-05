Kristofer de "N’oubliez pas les paroles", le prochain animateur du 6-8 ?

Malgré le succès rencontré, l’étudiant en droit de 24 ans tient à terminer ses études.

"Je suis en dernière année. C’est sûr que je ne ferai pas de droit après mais c’est juste que je veux mon diplôme, je n’ai pas fait tout ça pour rien. C’est beaucoup d’énergie que j’ai mis dans ce projet-là donc je veux terminer ce que j’ai commencé."

En repensant à son parcours, il ne pouvait pas omettre de faire allusion à cette fameuse journée, où la fatigue a eu raison de lui, celle de sa défaite…

"On tourne entre 10 et 14 émissions par jour. Ce jour-là, j’étais réveillé depuis 3 heures 40 du matin parce qu’il y a quand même une certaine pression derrière aussi… Du coup, j’arrive le matin, on me maquille et on commence à 9 heures. Lorsqu’on m’a proposé la chanson, il devait être aux alentours de 18h40… Voilà je pense que la coupe est arrivée à la fin de la chanson et honnêtement je ne l’avais pas donc avec le stress et la fatigue en plus… Je pense que si elle était arrivée un peu plus tôt, je me serai peut-être plus concentré parce que j’avais bossé cette chanson, elle faisait partie des 1700 que j’ai étudié."