Kristof D'Haene, usé par une blessure à la hanche, arrêtera sa carrière à la fin de la saison

Le capitaine du FC Courtrai, Kristof D'Haene, a annoncé ce jeudi qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison en raison de blessures persistantes à la hanche.

"Je dois vous dire quelque chose de très difficile", a commencé D'Haene dans son message vidéo sur les médias sociaux. "J'ai vécu des moments fantastiques, notamment avec les supporters. J'ai pu porter le brassard de capitaine, ce qui me rend très fier. Mais dernièrement, je me suis souvent retrouvé en pleine réflexion. Depuis plusieurs années, je souffre de la hanche. La douleur ne disparaît pas. Malgré tout, je continue à me battre, comme vous me connaissez. Après une semaine et une course difficiles, seuls ma femme et Jérôme'ke voient à quel point je souffre. À un moment donné, il faut écouter son corps. Et donc j'ai dû prendre une décision très difficile. À la fin de la saison, avec un pincement au cœur, j'arrête le football professionnel. Pendant les six prochains mois, je continuerai à tout donner pour ces belles couleurs. Et je ferai tout pour que le KVK reste en première division."



Capitaine depuis 2021, D'Haene, 32 ans, est arrivé à Courtrai pendant l'été 2015 en provenance du Cercle Bruges. Depuis, le latéral gauche a disputé 229 matchs officiels avec les Kerels avec 10 buts et 32 passes décisives à son compteur.