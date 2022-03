Kristof Calvo met en garde: "On ne va pas changer notre dépendance à la Russie pour une dépendance à Engie."

Si le sujet du nucléaire revient de manière régulière au cœur de l’actualité, Kristof Calvo estime cependant que la décision attendue ce 18 mars est un moment de vérité : "On verra si la décision sera prise aujourd’hui, demain ou en début de semaine, mais c’est clair que c’est un moment important. Pas seulement pour le gouvernement, mais surtout pour le pays. Nous vivons un temps exceptionnel et dans un contexte comme celui-là, je pense que c’est important que les forces politiques se montrent ambitieuses et unies."

Il considère également qu’il est temps pour le gouvernement Vivaldi de montrer qu’il n’est pas qu’un gestionnaire de crise. Après la crise du coronavirus et désormais celle de l’Ukraine, Kristof Calvo désire que le gouvernement montre ce dont il est capable : "Vivaldi est également un cabinet d'"architectes". N’ayons pas peur d’investir dans l’avenir. Je pense que maintenant, avec le besoin d’investir dans la transition énergétique, c’est vraiment le moment pour le montrer pour de Croo, pour le gouvernement, pour Vivaldi et pour tous les partenaires." Il ajoute : "Tout le monde sait qu’avec des mini mesures, on ne va pas y arriver. Les vraies solutions on les connaît. C’est l’accélération de la transition énergétique, mais pour ça on a besoin d’ambition et de leadership. J’espère qu’on va en montrer dans les jours qui viennent."