Kristin Harila, l’alpiniste norvégienne qui gravit les plus hauts sommets de la planète

C’est un exploit considérable qui est en train de s’écrire. Dans le 8/9, David Bertrand nous présente la norvégienne Kristin Harila, qui est en passe de battre le record d’ascension des 14 sommets de la planète à plus de 8000 mètres.

Dans le milieu de l’alpinisme, il y a deux défis majeurs : le premier est d’atteindre le sommet de chacun des 7 continents, et le second consiste à gravir les 14 sommets de notre planète situés à plus de 8000 mètres. Dix d’entre eux sont situés dans l’Himalaya, et les quatre autres dans le Karakoram, un massif situé entre l’Inde, le Pakistan et la Chine.

Ils sont 44 dans l’histoire à avoir réussi cet exploit. Le premier s’appelle Reinhold Messner, qui avait mis 16 ans pour enchaîner les 14 sommets entre 1970 et 1986.

Le record a ensuite longtemps été détenu par le polonais Jerzy Kukuczka, qui a enchaîné les 14 sommets en 7 ans et 11 mois, avant d’être battu en 2019 par le népalais Nirmal Purja. Ce dernier a explosé le record en atteignant les 14 sommets sur une période de 6 mois et 6 jours. Il a bien sûr bénéficié d’une logistique bien plus importante que celle de Reinhold Messner, avec transferts en hélicoptère, équipe de sherpas pour préparer les voies et les cordes fixes, ou encore le recours à de l’oxygène.