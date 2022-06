Kristen Stewart et Jesse Eisenberg amoureux dans le nostalgique "Café Society"

47e long-métrage du cinéaste new-yorkais Woody Allen, Café Society est un film choral nostalgique avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart sorti en 2016. Blake Lively, Steve Carell et Corey Stoll sont également à l'affiche de ce film glamour à voir le jeudi 30 juin à 20h40 sur La Trois (et en replay pendant 30 jours sur Auvio).

Que raconte Café Society ? Dans les années 1930, Bobby (Jesse Eisenberg), un jeune juif new-yorkais qui étouffe auprès de ses parents, petits bijoutiers, se rend à Hollywood. Pour y trouver un travail, il compte sur l'appui de son oncle Phil (Steve Carell), prestigieux agent d'acteurs. Il tombe amoureux de la secrétaire de celui-ci, Vonnie (Kristen Stewart), sans savoir qu'elle et son oncle sont amants. Néanmoins il parvient peu à peu à la séduire ...

"Cafe Society" désigne le milieu mondain et cosmopolite composé d'artistes et de personnalités qui fréquentaient les clubs à la mode de New York, Paris ou Londres au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est l'ancêtre de la jet set d'aujourd'hui, et Woody Allen reconstitue cette époque avec brio, des dialogues savoureux et sa musique de jazz préférée.