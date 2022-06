Kristen Stewart cherche des chasseurs aux fantômes et mediums LGBTQIA+

Alors qu’elle attendait des propositions d’un nouveau rôle bizarre et effrayant juste après avoir joué dans " Les Crimes du Futur ", Kristen est bien décidé à explorer des faces plus sombres tout en mettant en avant sa communauté.

C’est sur Instagram que le co-créateur de la série (CJ Romero) a dévoilé une vidéo de l’actrice : " Je suis terriblement excitée d’annoncer que je fais équipe avec Scout, les producteurs de Queer Eye, Legendary, The Hype, pour la série de chasse aux fantômes queer la plus gay, la plus amusante et la plus excitante de tous les temps " poursuit-elle, " Nous devons trouver les chasseurs de fantômes, les spécialistes du paranormal, les médiums, les enquêteurs LGBTQ + les plus incroyables. ".

Le casting est ouvert, Kristen recherche ces profils et propose de postuler dès maintenant : " suivez le lien dans ma bio et postulez aujourd’hui… J’ai hâte de voir ce que vous, les goules, allez nous apporter ! "

Le titre de cette télé-réalité et la date de diffusion n’ont pas encore été dévoilés.