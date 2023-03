Kristen Faulkner, 3e des Strade Bianche, disqualifiée pour avoir utilisé un appareil de mesure en continu de la glycémie

Kristen Faulkner a été disqualifiée des Strade Bianche. L’Américaine de l’équipe Jayco-AlUla avait terminé troisième, seulement battue par Demi Vollering et Lotte Kopecky. Une disqualification qui profite à Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) qui récupère la troisième place sur le podium.

La raison de la disqualification de Faulkner est l’appareil de mesure en continu de la glycémie qu’elle portait durant la course. De nombreux messages avaient d’ailleurs été publiés sur les réseaux sociaux, s’étonnant de la présence de cet objet sur le bras de l’Américaine.

L’utilisation de ce type d’équipement à l’entraînement ne pose pas problème mais son usage en course est interdit puisque la règle de l’UCI stipule que "les dispositifs qui capturent d’autres données physiologiques, y compris toute valeur métabolique telle que, mais sans s’y limiter, le glucose ou le lactate, ne sont pas autorisés en compétition".

L’Américaine a tenté de se défendre, en expliquant que l’appareil n’était pas connecté et pensait que la règle s’appliquait aux appareils actifs et que le capteur n’était pas relié à l’application récoltant les données durant la course. Insuffisant donc puisque l'UCI a décidé de la disqualifier.

L’usage d’un appareil de mesure en continu de la glycémie est répandu dans le peloton lors des entraînements puisque des équipes comme Jumbo-Visma l’utilise.