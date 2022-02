Krist Novoselic, ex-Nirvana, va se lancer en solo

En 2017, le bassiste avait lancé le groupe Giants In The Trees, mais on ne sait pas si la sortie future aura un lien avec ceci.

De son côté, Dave Grohl évoque sa perte d’audition. Il explique lire sur les lèvres depuis une vingtaine d’années, ce qui lui a causé d’importants problèmes, notamment avec les masques imposés par la pandémie.