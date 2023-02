Kris Van der Haegen : "On a confirmé que les Red Flames ne sont pas mortes"

Les Red Flames ont parfaitement entamé la Arnold Clark Cup en écartant l'Italie dans le match d'ouverture de ce tournoi à quatre (2-1). Une victoire qui fait du bien après l'échec dans la course à la qualification pour la Coupe du monde. Les jeunes ont notamment montré qu'on pouvait compter sur elles.



"C'était une bel après-midi pour nous. On a bien débuté le match. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur", résume Janice Cayman. "On marque le deuxième but avec Tess' (Tessa Wullaert, ndlr) alors qu'on est un peu en difficulté. L'Italie est sortie de manière un peu plus agressive en deuxième mi-temps. Les Italiennes ont mis plus de pression. On avait des difficultés à garder le ballon. Même si on a concédé le 1-1, on ne s'est pas laissé aller. On a même fait mieux et on a marqué le 2-1."