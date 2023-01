Kriechmayr triomphe à Kitzbühel, Kilde et Odermatt piégés

Le champion du monde Vincent Kriechmayr a réalisé le rêve de tout Autrichien en remportant vendredi la descente de Kitzbühel, la plus prestigieuse du circuit mondial, où les favoris Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde se sont manqués.

Des surprises ont marqué la fin de course avec notamment la deuxième place de l'Italien Florian Schieder (à 23/100), s'offrant le premier podium de sa carrière sur la mythique Streif, devant le Suisse Niels Hintermann (à 31/100).

Trois ans après Matthias Mayer, parti à la retraite en décembre, Vincent Kriechmayr a inscrit son nom au palmarès de la plus belle course du Hahnenkamm (la "Crête de coq", le nom du massif), lui qui avait déjà gagné ici en super-G en 2021.

Ce fils d'éleveurs bovins du Mühlviertel (Haute-Autriche, près de Linz) passe ainsi à la postérité, après avoir déjà conquis deux titres de champion du monde (descente et super-G en 2021) qu'il remettra en jeu dans un peu plus de deux semaines à Courchevel/Méribel (6-19 février).

Le Norvégien Roea évacué sur une civière

Très attendus, le Suisse Marco Odermatt et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, les deux cadors du début de saison, ont été piégés par la piste, à la neige pourtant plus "facile" que d'habitude selon les acteurs de la course, grâce aux conditions météo.

Un seul skieur a chuté vendredi, le Norvégien Henrik Roea, qui est lourdement tombé dans l'aire d'arrivée et a dû être évacué sur une civière.

Les skieurs enchaîneront avec une nouvelle descente samedi avant de laisser la place aux spécialistes du slalom dimanche.