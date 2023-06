Kraven le Chasseur : un premier trailer sanglant pour le célèbre ennemi de Spider-Man

Après Venom et Morbius, faites la connaissance d’un des ennemis les plus dangereux de Spider-Man : Kraven le Chasseur. Ce personnage connu pour être violent se dévoile dans la première bande-annonce du film qui lui est dédié. Et vu ce qu’on y voit, on n’est pas étonné d’apprendre que c’est le premier long-métrage de Marvel classé R (les mineurs ne peuvent pas aller aux séances sans être accompagnés par des adultes aux États-Unis).

"Kraven le Chasseur" semble donner une origine différente au personnage que ce qu’on retrouve dans les comics. Dans les bandes dessinées, Kraven (de son vrai nom Serguei Kravinov) est un simple humain réputé pour être un excellent chasseur. Un jour, il boit la potion qu’un sorcier lui donne et voit sa vitesse et sa force décuplées, le rendant très puissant.

Dans le film, par contre, on verra plusieurs étapes de la vie du super-vilain, notamment quand il a appris à chasser aux côtés de son père. Il reçoit ses pouvoirs non pas à l’aide d’un sorcier mais grâce au sang d’un lion. On ne sait pas si ses pouvoirs sont les mêmes que ceux qu’il a dans les comics ou s’ils seront différents. Adulte, on le voit s’en prendre très violemment à des hommes à plusieurs reprises, leur arrachant des morceaux de peau avec ses dents. Avec des teasings tels que "Les méchants ne sont pas nés ainsi, ils sont fabriqués", on s’attend à découvrir la raison derrière les agissements de Kraven, bien avant qu’il ne devienne l’ennemi de Spider-Man, comme l’explique NME.

Plusieurs années après avoir incarné Vif-Argent (Quicksilver), Aaron Taylor Johnson fait son grand retour dans l’univers Marvel avec "Kraven le Chasseur". À ses côtés, on retrouve le très talentueux Russell Crowe (Gladiator, Un Homme d’Exception) qui joue son père. Les deux stars sont rejointes par Ariana DeBose (Hamilton, West Side Story), Fred Hechinger (The White Lotus) et Christopher Abbott (The Sinner).

Si plusieurs fans de l’univers de Spider-Man n’ont pas toujours été conquis par les autres films sur les antagonistes de l’homme araignée, beaucoup sont impatients de voir le travail de J.C. Chandor, le réalisateur. Il est notamment connu pour "Margin Call", "A Most Violent Year" et "Triple Frontière" et a gagné plusieurs récompenses pour ses films.