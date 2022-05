Kowari, entre néo-classique et electronica

Comment est né votre duo ? Quel a été l’élément déclencheur de votre collaboration ?

Louan : On travaillait sur une bande originale ensemble, c’est comme ça qu’on s’est rencontrés. On s’est rendu compte que c’est plutôt cool ce qu’on faisait comme musique à deux. C’était pendant l’été 2019. On s’est revus à ce moment-là en se disant “voyons voir si on peut faire d’autres morceaux”. À chaque fois qu’on se voyait, il y avait un truc qui naissait. C’était très prolifique. Du coup on s’est dit qu’on allait enregistrer tous ces morceaux pour pouvoir les proposer en musique de film, en musique de court-métrage, etc. On voulait faire de la musique à l’image et de l’habillage pour des productions audiovisuelles. Au fur et à mesure, on s’est dit que ce serait vachement cool qu’on en fasse quelque chose d’autre, quelque chose qu’on puisse proposer en live. Et de fil en aiguille, on a lancé un projet à deux.

Damien : L’élément déclencheur ça a été Jaune Orange – dont on fait partie – qui fêtait ses 20 ans en 2019. Ils organisaient une soirée et ils avaient besoin d’un groupe qui allait jouer 30 minutes. Comme on avait quelques morceaux, on s’est lancés : tout se goupillait bien, on s’est dit “OK, on fait cette date”. Ça nous a forcés à préparer les morceaux pour la scène, et c’était une super première.

Louan : Du coup on a lancé Kowari, on est partis début 2020 pour enregistrer l’album dans un chalet et puis tout a été mis en pause.