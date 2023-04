Kostas Laifis sur un départ du Standard : "Après 7 ans ici, je sens que j’ai besoin de changement"

Après une saison 2021-2022 compliquée et un début de championnat difficile, les Standardmen ne s’attendaient pas forcément à atteindre des Playoffs comme le confirme Kostas Laifis. "Pour être franc, l’an passé était une mauvaise année. Je savais que cette année risquait d’être compliquée car il n’y a pas eu beaucoup de changements dans l’équipe. Je ne croyais pas trop à nos chances d’arriver en Playoffs. Mais après la première partie de saison, j’ai vu une autre mentalité s’installer dans l’équipe et j’ai commencé à y croire. "

Pourtant, même si ce dernier était pessimiste en début de saison, il croit désormais dur comme fer que le Standard va retrouver l’Europe l’an prochain. " Je suis excité car on a de grandes chances de gagner ces Playoffs et de jouer la Conférence League l’an prochain. Les 3 premiers matchs seront les plus importants. Si on les emporte, on sera bien parti pour terminer premier. Gand est notre plus gros adversaire mais il faudra tout de même faire attention à Westerlo et au Cercle. Désormais, les matchs vont être différents. Ce seront 6 finales, on ne peut pas se permettre de faire un faux pas. "