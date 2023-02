Kosovo : quinze ans d’indépendance n’ont pas suffi à apaiser les tensions entre communautés

Des programmes internationaux tentent de renouer des contacts entre les deux communautés que la guerre a séparés. En 2020, l’OFCE, l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a financé un projet commun de culture des fraises. Pour chaque exploitation, le nombre d’ouvrier serbe et albanais est égal. Cette collaboration fonctionne bien et la clientèle est également mixte. Ce type d’expérience de la vie quotidienne permet des interactions qui créent peu à peu du lien de qualité.

Début 2021, beaucoup de Serbes du Kosovo avaient espéré que l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Albin Kurti permettrait de relancer le dialogue intercommunautaire. La victoire de son mouvement 'Autodétermination' a mis fin à deux décennies de pouvoir des anciens commandants de l’UCK. Mais deux ans plus tard, le constat est amer, la minorité se sent plus méprisée que jamais par les autorités de Pristina. Marko Milenkovic, une jeune activiste de l’ONG 'New social initiative', qui favorise les contacts entre Serbes et Albanais à Mitrovica, la ville symbole des divisions du Kosovo, s’inquiète : "Depuis plusieurs mois, la situation est mauvaise et la tension monte dans le nord du Kosovo, avec une multiplication d’incidents. Les unités spéciales de la police du Kosovo qui ont été déployées, et ne sont toujours pas retirées. Alors que c’était une des principales revendications serbes lors des manifestations sur les barricades. Au contraire, leur présence s’est même renforcée. Tant que ces unités resteront, on ne peut pas s’attendre à ce que la situation s’améliore ici. Cela nuit à notre travail de réconciliation".

Le Kosovo continue à s’opposer au plan franco-allemand de normalisation des relations avec la Serbie. Le principal point de blocage concerne la création d’une association de communes à majorité serbe dont le Premier ministre Albin Kurti ne veut pas. Les Albanais se sentent abandonnés.