Kosovo : jugé à La Haye, l’ex-président Hashim Thaçi voulait "éliminer" l’opposition

Le procès de l’ancien président kosovar Hashim Thaçi, s’est ouvert ce lundi devant un tribunal spécial à La Haye. L’homme et trois coaccusés sont pointés du doigt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité durant la guerre d’indépendance (1998-1999) contre les forces serbes. Toujours considérés au Kosovo comme des héros de la guérilla, Hashim Thaçi et ses coaccusés ont ouvertement imposé un règne brutal d’emprisonnements, de torture et de meurtres pour resserrer leur emprise sur le pouvoir pendant et après la guerre, selon l’accusation. "Ces quatre hommes étaient sans aucun doute les principaux dirigeants de l’UCK et ils ont été célébrés et honorés pour cela", a déclaré le procureur Alex Whiting. "Mais il y avait un côté plus sombre à leur leadership", a-t-il ajouté.