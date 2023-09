Kosovo : en Serbie on rend hommage aux "martyrs", à Pristina on dit avoir déjoué une "effusion de sang", après 4 nouveaux décès

La Serbie rend hommage mercredi à ses "martyrs" tombés dimanche au Kosovo, membres du commando accusé d’avoir tué un policier kosovar dans une embuscade, tandis que Pristina affirme avoir déjoué le "scénario d’une effusion de sang".

Les drapeaux sont en berne dans la capitale serbe, Belgrade, mercredi ayant été décrété jour de deuil national, tout comme dans les localités majoritairement serbes du nord du Kosovo.

Beaucoup d’éléments restent flous après ces violences qui ont fait au total quatre morts, un nouvel accès de fièvre entre la Serbie et son ancienne province, majoritairement albanaise, dont l’indépendance proclamée en 2008 n’a jamais été reconnue par Belgrade.

Les trois hommes, des habitants des localités du nord du Kosovo, ont été tués dans une opération des forces spéciales kosovares, après la mort d’un policier kosovar albanais dans une embuscade. Quelques heures après sa mort, près du village de Banjska, à quelques kilomètres de la frontière serbe, des dizaines d’hommes lourdement armés s’étaient retranchés dans un monastère.

À la reprise du monastère par la police kosovare, ils n’y étaient plus. Selon Pristina, au moins six d’entre eux, blessés, seraient passés en Serbie pour être soignés dans un hôpital de Novi Pazar (sud). Seuls trois ont été arrêtés et placé en détention provisoire à Pristina pour "crimes contre l’ordre constitutionnel et la sécurité de la République du Kosovo". Pristina a immédiatement accusé Belgrade d’être derrière cette attaque "criminelle et terroriste".

La Serbie a nié, incriminant à son tour le chef du gouvernement du Kosovo et ses "provocations" envers les Serbes du Kosovo.