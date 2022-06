Korn : un groupe intergénérationnel ?

James 'Munky' Shaffer et Brian 'Head' Welch ont expliqué comment ils envisageaient leurs setlists de concerts pour s’adresser autant aux fans de la première heure qu’aux plus jeunes.

C’est lors de leur passage remarqué au Graspop Metal Meeting ce samedi 11 juin que les deux guitaristes nous ont dévoilé comment ils construisaient les concerts en festival.

Quand Cyril Wilfart lui a demandé comment le groupe réussissait à s’adresser à toutes les générations, en évoquant aussi cette idée de transmission très présente dans la musique, et plus particulièrement dans le metal, Brian 'Head' Welch lui a répondu : "Tout ce que nous pouvons faire, c’est prendre les anciennes et les nouvelles chansons de notre catalogue, et mélanger le tout".

Il poursuit : "Et c’est dingue, car lors de notre dernier concert, il y avait tous ces jeunes, et puis ensuite, on a donné un autre concert au Copenhell, où il y avait Metallica, Judas Priest, et des fans plus âgés qui étaient présents. Et il y avait un énorme mosh pit où se mélangeaient les plus âgés et les plus jeunes… J’adore l’Europe ! Tout le monde est si cool et passionné."

James 'Munky' Shaffer a quant à lui tenté de trouver une explication au succès de Korn encore aujourd’hui, en déclarant notamment que les paroles de Jonathan Davis, le chanteur, devaient y être pour beaucoup : "[Il parle de] la santé mentale, par exemple. Il a ouvert son cœur et partagé tous ces moments difficiles avec un public qui s’y est identifié. Et je pense qu’aujourd’hui, il y a un tas de gens qui sont très angoissés, et nos chansons viennent sans doute en aide à cette nouvelle génération qui a dû faire face à des moments difficiles ces deux dernières années."

Et il conclut : "Je me dis que quand on est sur scène, on s’adresse à cette ancienne génération, et on sert aussi de modèles à ces jeunes. On essaye de concerner tout le public."

Les deux guitaristes de la formation ont également évoqué le retour des concerts après la pandémie et le renouveau du Nu Metal dans l’interview à découvrir ci-dessus.

Revivez aussi l’ambiance du troisième jour au Graspop ci-dessous :