Korn travaille déjà à l'album suivant alors que "Requiem" sort aujourd'hui

Jonathan Davis a dévoilé cette information alors qu’il évoquait Requiem enregistré grâce à un savant mélange de techniques digitales et analogiques et qui est, selon lui, le parfait reflet de ce que le groupe souhaitait écrire.

" C’est amusant, quand nous arrivons dans la pièce et que nous commençons à écrire, les choses viennent toutes seules. Je suis très impliqué dans la production, c’est là qu’il faut bien faire passer le message. Par exemple, Requiem a été fait totalement en analogique, puis grâce à la production, nous avons ce son énorme et quasiment live. Il ne sonne pas comme tout ce qu’on entend maintenant, ces sons de rock moderne faits dans une boîte, impeccables, je n’aime pas ça. Mais nous avons été très chanceux. Nous travaillons déjà sur le disque suivant, le 15e. C’est un tel plaisir d’être dans un groupe avec des gens que vous aimez. J’avais hâte d’écrire avec les gars. Beaucoup de membres de groupes qui travaillent ensemble depuis longtemps finissent par se détester, et même parfois ne plus pouvoir être dans la même pièce. "

Notez que ce soir, dans Classic 21 Metal dès 22h, des éditions vinyles de ce nouvel album seront à gagner !

Ce 14e album studio avait été annoncé en novembre avec le titre, "Start The Healing", suivi de "Forgotten" le 14 janvier.

A deux jours de la sortie officielle, nous avions encore droit à un avant-goût grâce au single "Lost In The Grandeur", accompagné de son clip réalisé à nouveau par EFFIXX.