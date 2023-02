Korn sort un EP surprise seulement un an après la sortie de son dernier album

C'est donc un an après la sortie de Requiem que Korn nous revient avec un EP de 5 titre, Requiem Mass.

Cet album rassemble en fait des performances live de chansons du dernier album enregistrées à la Hollywood United Methodist Church le 3 février 2022, alors que le groupe dévoilait pour la première fois Requiem. Cet événement avait été diffusé en livestream en hommage à "ceux qui sont morts - et plus particulièrement ceux qui ont disparu lors de la pandémie de Covid-19".

Sur cet EP, vous retrouverez les titres "Start The Healing", "Lost In The Grandeur", "Hopeless and Beaten", "Worst Is On Its Way" et "Let The Dark Do The Rest".

Le groupe avait demandé aux fans présents sur place au concert de porter des vêtements noirs de funérailles et d'éventuellement prendre un accessoire d'un de leurs proches qui était décédé.

L'EP est aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi en format vinyle édition limitée, en double CD deluxe avec l'album Requiem. Toutes les infos sont disponibles ici.

A l'occasion de cette sortie, Korn a aussi partagé une vidéo de l'événement à voir ci-dessous :