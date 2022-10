Korn : le bassiste Fieldy explique pourquoi il s’est éloigné du groupe

Le bassiste Reginald “Fieldy” Arvizu avait annoncé, au milieu de l’année passée, qu’il ne participerait pas à la tournée du groupe car les 6 années précédentes, il devait faire face "à des problèmes personnels qui l’ont fait replonger dans de mauvaises habitudes et causé quelques tensions avec ses proches".

Il avait ensuite dit qu’on lui "avait suggéré de prendre le temps de se soigner" et qu’il allait respecter cette demande.

Et ce 21 octobre, le musicien a partagé une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il explique ses "mauvaises habitudes" et confirme qu’il va mieux : "Tout va bien. Je m’éclate. Je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie".

"Je suis toujours là où j’ai été toute ma vie : parfois je n’ai pas de mauvaises habitudes, et parfois oui. Mais pour clarifier la situation, lorsque j’ai fait ce communiqué sur ces "mauvaises habitudes", ce n’était pas de la drogue. C’est juste qu’à la fin de la journée, et je ne me pardonne pas cela, quand j’ai fini tout ce que je dois faire, je me bois une Bud Light ou autre… Autant que je veux, pour être honnête. Je suis un grand garçon."

Il poursuit : "Mais je sais que je dois me réveiller à 5h le matin parce que je suis responsable et que j’ai un travail. Il y a des gens qui m’aiment et qui dépendent de moi. Donc je serai maintenant là pour eux, peu importe ce qu’il arrive". Et un peu plus loin dans la vidéo, il déclare : "Pour clarifier ces "habitudes", je n’ai jamais pris de cocaïne, ni de l’héroïne. Je bois de la Bud Light, mec."

Il a également assuré qu’il n’y avait aucune tension entre lui et les autres membres de Korn : "Je n’ai aucun souci avec eux. Vous devez les soutenir. Ils déchirent en ce moment. Ils viennent de terminer la tournée".

"Je resterai toujours "Fieldy", ça fait partie de mon héritage. Ce sont mes amis, mes frères. On n’est juste pas au même endroit pour l’instant. Nous ne sommes pas fâchés, tout est cool."