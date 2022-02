Korn en live dans une église pour le lancement de "Requiem"

Par ailleurs, un livre compilant l’intégralité des titres du groupe KoRn est sorti en janvier et chronique l’histoire du groupe au fil de ses chansons.

Korn : Every Album, Every Song est signé par l’auteur britannique Matt Karpe, et nous promet une exploration en profondeur dans les paroles, les compositions, et l’histoire de chacun des morceaux écrits par le groupe américain. Les Faces-B seront concernées aussi, tout comme les singles isolés, les titres qui ne sont jamais sortis et ceux écrits pour des films ou des bandes-son de jeux.

C'est le quatrième album du journaliste musical Matt Karpe, à qui l’on doit aussi Nu Metal : A Definitive Guide sorti l'an dernier.

A la fin du mois de décembre, le guitariste Brian "Head" Welch a expliqué qu’il a " renoncé " à ses croyances religieuses. Au cours de cette interview le pionnier du nu-metal a déclaré qu’il était "allé trop loin " en se vantant de sa foi lorsqu’il est devenu chrétien au milieu des années 2000.

Rappelons aussi que Korn est attendu à l’affiche du prochain Graspop Metal Meeting de Dessel, l’été prochain.