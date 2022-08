Korn en duo avec Amy Lee d’Evanescence sur "Freak On A Leash"

A l’époque du MTV Unplugged en 2006, Amy Lee avait déclaré : "Korn est un groupe que moi et mon groupe admirons vraiment. Jonathan me disait qu’il était honoré d’avoir pu chanter avec Robert Smith car c’est lui qui l’avait vraiment inspiré quand il était ado, et je lui ai répondu que c’était ce que Korn était pour moi à la même époque aussi !"