Kora baroque, Céline Scheen, au Festival d’Art de Huy.

Kora baroque est un projet initié par la chanteuse lyrique Céline Scheen, charmée par la musique de la kora et éblouie par les petites étoiles que fait briller le griot Mamadou Dramé. La kora, appelée la harpe africaine, est un instrument originaire de l’Afrique de l’ouest. Les cordes sont tendues sur un manche et une demi-calebasse. Le musicien en joue avec les doigts des deux côtés du chevalet. Karim Baggili qui est guitariste, arrangeur et compositeur, mêle ses cordes et sa culture musicale aux sonorités africaines. Les trois instrumentistes réalisent l’alchimie musicale entre le répertoire baroque européen et les résonances de l’Afrique. Histoires de cordes pincées ou vocales qui s’accordent.

Kora Baroque, Festival d’Art de Huy, 19 août à 21h30 à l’Espace Saint-Mengold ; Festival Musiq3 Brabant wallon le 9 octobre à 18h à la Ferme de la Petite Cense à Perwez.

Céline Scheen au micro de Pascal Goffaux.