Kora Baroque au Festival Musiq3 BW, gagnez deux places

Dans quel rêve fou pourrait-on entendre les sonorités ensorcelantes de l'instrument des poètes-musiciens d'Afrique de l'Ouest résonner avec le répertoire de l'Europe Baroque ?

Eh bien, remercions Céline Scheen d'être attentive à ses envies et animée par l'énergie des rencontres et des métissages. Elle nous invite à voyager dans le temps et l'espace, et crée de nouveaux ponts musicaux et amicaux avec le grand joueur de kora, Mamadou Dramé et le multi-instrumentiste, arrangeur et compositeur, Karim Baggili. Un pur délice sonore en perspective !

Gagnez deux places, le 9 octobre à 18h, Rue de la petite Cense 13, 1360 Thorembais-les-Béguines