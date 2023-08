Kopecky très heureuse de sa nouvelle médaille d’or : "J’ai su rester calme"

Lotte Kopecky a remporté sa deuxième médaille d’or aux championnats du monde de cyclisme sur piste. Après la course à éliminations, la Belge a remporté la course aux points ce mardi et continue de surfer sur sa forme du Tour de France, où elle est montée sur le podium final.

Kopecky était évidemment très heureuse au micro de Jérôme Helguers après sa victoire sur la course aux points : "Je suis très heureuse. Mission accomplie je suppose. C’était une course aux points délicate et je suis très heureuse d’avoir pu mettre les points".

En tête pendant presque toute la course, la Belge a maîtrisé ses adversaires : "Dès le début de la course, j’ai su mettre des points par-ci par-là. La course était très ouverte, mais je suis restée calme et j’ai attendu le bon moment pour faire la différence".

La suite maintenant, c’est la course à l’américaine et puis la course en ligne dans une semaine qui sera donc très chargée, mais elle ne pense pas avoir laissé trop de forces dans cette course au point : "Je ne pense pas, mais on verra".

Une chose est sûre, ces deux médailles d’or sont un véritable boost pour le moral : "Absolument".