Kopecky se réjouit de l’arrivée de Wiebes : "Je vais pouvoir courir de manière plus offensive et j’aime ça"

Après ce premier bloc costaud, place aux courses par étapes et aux grands tours. Entre le Giro ou le Tour, le choix n’a pas encore été tranché. "Les mondiaux sur piste arrivent très vite après le Tour, ce qui est peut-être moins intéressant mais on ne connaît pas encore le parcours du Giro donc on attend encore un peu. La décision arrivera assez vite quand le tracé du Tour d’Italie sera dévoilé. Mais une chose est sûre : je ne ferai pas les deux. Je suis assez impatiente de savoir où m’amènera ma préparation pour ces Mondiaux parce qu’ils se dérouleront aux mêmes dates que les Jeux Olympiques l’année d’après. J’espère donc qu’on pourra trouver la bonne formule".



Quadruple championne du monde sur la piste, médaillée d’argent sur la route, Kopecky passe avec bonheur de la route à la piste. "Quand je suis en bonne condition. Je peux faire le 'switch' assez facilement. Ce n’est donc pas un problème. Combiner les deux est très fatigant mais en même temps cela apporte de la fraîcheur. Je me sens bien avec cette alternance et le fait de faire de temps en temps autre chose. Et quand on regarde les résultats que j’ai décrochés sur la piste (deux fois championnes d’Europe et du monde l’an dernier, ndlr), je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. J’en retire beaucoup de satisfaction".