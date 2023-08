Kopecky et Vollering : duo infernal chez SD Worx, adversaires d’un jour au Mondial

Les coureuses, qui totalisent 25 victoires en 2023, ont sensiblement le même âge. Mais pas le même parcours. Kopecky, (27 ans) est pratiquement née sur deux roues et vit déjà sa dixième année pro. Vollering (26 ans) a délaissé le patinage de vitesse pour se tourner sérieusement vers le vélo en 2018.



Un passé qui a aussi forgé des qualités différentes et… complémentaires. Kopecky est plus explosive, plus rapide au sprint et plus agile sur le vélo (un avantage sur le tourniquet écossais). Vollering est une meilleure grimpeuse et est plus performante dans les courses par étapes. Elles sont toutes les deux capables d’attaquer de loin et de finir seule. Un avantage quand on sait que tous les titres en ligne ont été remportés en solitaire à Glasgow.



Avec ses innombrables virages, ses côtes courtes, le circuit technique de Glasgow semble avantager légèrement Kopecky. La Belge a, en plus, soigné sa confiance sur la piste avec ses deux titres et sa médaille de bronze. Vollering est sans doute ressortie déçue de son contre-la-montre. Elle pourra compter sur un bloc oranje, très impressionnant sur papier (Vos, Van Vleuten, Wiebes, …). Mais qui montre parfois des failles au niveau de la cohésion.