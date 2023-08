Kopecky et Van der Poel s’offrent une première sortie en arc-en-ciel à Etten-Leur

Lotte Kopecky et Mathieu Van der Poel ont profité du critérium d’Etten-Leur pour s’offrir une première sortie avec leur maillot arc-en-ciel en compétition.



Notre compatriote et le Néerlandais titrés sur le circuit de Glasgow étaient forcément très attendus par les fans présents dans cette petite bourgade du sud des Pays-Bas.



Vélo, chaussures, chaussettes, cuissard, maillot, lunettes et casque, MVDP a opté pour un look totalement blanc avec évidemment des références au maillot arc-en-ciel.



Pour l’anecdote, Fabio Jakobsen a réglé au sprint un petit groupe composé de Jordi Meeus, Mathieu Van der Poel, et Giulio Ciccone.