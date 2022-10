Måneskin a bien sûr offert sur scène le titre qui les a fait remporter l’Eurovision en 2021, " Zitti E Buoni ", mais aussi les singles récents " The Loneliest", " Supermodel " et " If I Can Dream ", qui apparaît sur la bande son du biopic Elvis de Baz Luhrmann.

Evoquant cette première live du morceau " Kool Kids ", le groupe a partagé sur ses réseaux sociaux des remerciements aux fans pour l’accueil réservé au groupe :