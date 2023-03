Kool and the Gang, la success story de 2 frères : Ronald et Robert Bell

Groupe majeur, qui en 50 ans de carrière, a vendu plus de 70 millions d’albums dans le monde entier laissant derrière lui des chansons mémorables comme ''Celebration'', ''Cherish'', ou ''Lady’s Night'', qui ont traversé les époques. Avec de nombreuses récompenses, une étoile sur le Walk Of Fame d’Hollywood, Kool and the Gang, formé en 64, devient un des groupes phares des années 70 et 80.

Ronald Bell est né dans l’Ohio en 51, son père, boxeur, est ami avec Miles Davis. C’est en écoutant les disques du trompettiste et du pianiste Thelonious Monk, autre ami de son père, que Ronald Bell apprend le saxophone et la musique en autodidacte. Il fut aussi influencé par Art Blakey, Wayne Shorter, ou encore John Coltrane. Dans les 60’s, Ronald et son frère Robert décident de former un groupe de musique avec cinq copains. Leur style alterne jazz, soul, et funk. Après avoir essayé plusieurs noms, dont The Jazziacs, The New Dimensions, Kool and The Flames (trop proche de celui du groupe de James Brown : The Famous Flames), le nom définitif est : Kool and The Gang. Tous les titres sont écrits et produits par Ronald Bell.