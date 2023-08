Konoba reprend du Jeff Buckley en live, avec le titre "Lover you should’ve come over"

Konoba était l’invité du 8/9 pour évoquer l’évolution de sa carrière ces dernières années et sa volonté de faire une pause dans le milieu de la musique. Il a aussi interprété en live une chanson de Jeff Buckley : Lover you should’ve come over.

C’est en Angleterre que Raphael Esterhazy part étudier la musique à 19 ans pour réaliser son rêve de devenir artiste professionnel. Il y restera cinq ans et crée là-bas le projet Konoba. Un projet qui obtiendra un succès international avec son titre On our knees, qui sera vu des millions de fois dans le monde entier.

"Parfois il y a quelque chose de magique qui se passe", explique Konoba. "À l’époque, je n’avais pas d’équipe, pas de label, pas d’attaché de presse, donc on l’a juste lancé sur Youtube comme ça. Le morceau a pris, il a fait boule de neige à travers le monde."

Pendant les cinq années qui ont suivi, Konoba a enchaîné les albums, les concerts et la promo, jusqu’à ce qu’il annonce cette année avoir décidé de faire une pause dans sa carrière. "J’ai eu un moment de creux, et je me suis demandé si je voulais repartir pour une nouvelle vague, recommencer à composer un nouvel album, faire un nouveau projet, ou peut-être faire quelque chose d’autre de ma vie", confie-t-il.

Je suis arrivé à un stade où j’en avais un peu marre et j’avais envie de faire autre chose.

Lui qui se décrit comme une personne très curieuse qui s’intéresse à beaucoup d’autres domaines que la musique, a décidé d’explorer d’autres voies, complètement différentes : "j’ai commencé à faire des cours en ligne et à lire des bouquins sur des thèmes comme l’agriculture régénérative, la microbiologie des sols."

Avant cette pause — courte, longue ou définitive —, Konoba est venu nous interpréter en guitare-voix un titre de Jeff Buckley, Lover you should’ve come over.