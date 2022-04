Qui dit fin des vacances, dit retour des artistes dans notre liveroom.

Cette semaine, le chanteur, compositeur et producteur belge Konoba revient au micro de Tipik Liveroom pour interpréter son nouveau titre "To go" en piano voix. Le titre figure sur son nouvel album, " It was only a dream", qu’il a enregistré en plein confinement.

Ce 28 avril, Konoba sera en concert à l’Ancienne Belgique et se produira également au Ronquières Festival qui se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 août.