Konoba était l’invité de Tanguy et Tiffany sur Tipik !

Le chanteur, compositeur et producteur belge Konoba était l’invité de Tanguy et Tiffany ce matin. Déjà accueilli dans nos studios entre autres pour une session acoustique dans notre Tipik Liveroom, il revient pour nous parler de son parcours et nous interpréter également son dernier single "To Go" en piano voix.

En 2015, Konoba sort un EP de 5 titres, intitulé Konoba EP. Et c’est en 2017, qu’il sort son premier album sans label Smoke & Mirros, dont le titre "On Our Knees" qui a fait 70 millions de streams. Ensuite dans l’idée de voyager, il part avec le DJ R.O pendant 10 mois, dans 10 pays différents afin de composer 10 chansons. Les deux artistes sortent ainsi leur album, nommé tout simplement 10. Avec son nouvel album, It Was Only a Dream, Konoba reprendra la tournée de concerts et de festivals, dont celui de Ronquières.