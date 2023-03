Konoba évoque les problèmes de santé mentale des artistes et pointe les réseaux sociaux

Après 15 ans de carrière, 3 albums et des hits comme "On Our Knees", l’artiste Konoba veut vivre une dernière année de folie avec un maximum de concerts (le 9 avril au Cirque Royal) et de festivals (le jeudi 20 juillet aux Francofolies de Spa) avant de voguer vers d’autres horizons.

Dans un post facebook, il annonce se lancer dans une nouvelle aventure de vie tournée vers l’écologie : "J’ai étudié entre autres l’économie circulaire, le management carbone, les écosystèmes et la microbiologie des sols. J’ai déjà commencé à m’engager dans certains projets super intéressants". Bien conscient que le temps est compté pour renverser la tendance et éviter des conséquences climatiques terribles, "Je ne peux plus rester les bras croisés à attendre que d’autres se bougent pour trouver des solutions, j’ai besoin de me lancer corps et âme dans cette bataille" confie l’artiste qui en a ras le bol de l’industrie musicale et cherche une nouvelle carrière avec plus de sens.

Sa décision d’arrêter la musique vient aussi et surtout de son aversion pour les réseaux sociaux qui ne cesse de prendre de l’ampleur comme le souligne larsenmag "Alors qu’on devrait plus que jamais se connecter aux autres, à la nature, on fait l’inverse. On se referme sur nous-même, on devient obsédé par notre propre personne, on se compare aux autres en permanence" ajoute Konoba. Selon lui, les artistes sont très touchés par les problèmes de santé mentale : "C’est une carrière extrêmement égo centrée : 'regardez-moi, écoutez-moi, achetez mes places de concerts, aimez-moi,… sinon j’arrête d’exister'. Ce n’est pas un espace sain dans lequel vivre". Le chanteur conseille à ses amis de prendre soin de leur santé mentale "elle est fragile et précieuse. Un conseil : oubliez les followers, les likes, cette fausse validation sociale… ça n’a aucune valeur, c’est toxique, ça nous consume à petit feu ".

