Koni De Winter sur le Gril : "Vincent Kompany est une inspiration pour moi"

On lui soumet quelques noms de personnalités qui ont parsemé sa jeune carrière : il commente.

Zeno De Bast. " On se connaît des Diablotins, et Zeno est maintenant passé chez les A. Jérémy Doku aussi, Mandela Keita aussi… et maintenant Arthur Vermeeren : je ne suis pas jaloux, je sais que mon heure viendra. Je suis très patient… et j’ai toujours dû l’être : pour réussir comme footballeur, j’ai eu le chemin le moins facile et j’ai dû surmonter bien des obstacles. En Italie, on ne m’a jamais fait jouer à ma vraie place, on m’a prêté dans d’autres clubs… Ce n’est pas grave : c’est dans la difficulté qu’on apprend le plus et qui fait que je suis aujourd’hui ce que je suis. " (sic)

Jan Vertonghen. " Une carrière incroyable : Jan mérite toujours d’être là. Des places à prendre en défense chez les Diables ? J’attends ma chance et si elle arrive, ce sera à moi de l’attraper… " (sic)

Jérémy Doku. " Le meilleur Diablotin que j’ai connu... et aussi mon grand pote ! Son transfert à City est génial, tout le monde rêve d’un transfert pareil ! Donc moi j’applaudis… et j’espère le suivre un jour ! " (sic)

Domenico Tedesco. " On s’est parlé deux-trois fois, je sais que le sélectionneur me suit. Ce qu’il m’a dit ? Rien de spécial : de continuer comme je le fais actuellement. Là, je fais mon boulot… et le jour où il m’appellera, je serai prêt. (NDLA : Roberto Martinez l’avait déjà appelé parmi les Diables lors d’un entraînement avant le Mondial au Qatar) Vous savez, tous les U21 pensent aux Diables. L’année passée, j’avais aussi l’ambition d’être repris pour le Qatar. Je ne dis pas que je devais tout y jouer (sic), mais oui : j'espérais être dans la sélection... "