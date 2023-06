Koni De Winter, le pilier de la défense des Diablotins : "La Belgique ne me connaît pas encore… mais en Italie, tout le monde me connaît"

Mercredi, lors de la rencontre opposant la Belgique et les Pays-Bas à l’Euro Espoirs (0-0), plusieurs joueurs se sont mis en évidence. Bart Verbruggen bien sûr, auteur d’une prestation XXL pour sa première entre les perches néerlandaises, mais aussi… Koni De Winter. Méconnu du public belge, ce défenseur central appartenant à la Juventus a réalisé un match plein face aux Néerlandais.

Solide dans les duels aériens, bon à la relance et dans l’anticipation : le jeune anversois de 21 ans a impressionné de nombreux observateurs mercredi soir. À commencer par Brian Brobbey, le robuste attaquant de l’Ajax et des Oranjes, qui a été muselé à la perfection par De Winter. On retiendra notamment sa double intervention héroïque sur la ligne au quart d’heure.

"Je pense avoir fait un bon match. J’ai sauvé 2,3 buts. J’ai fait le boulot", a-t-il confié humblement au micro de Lancelot Meulewaeter après la rencontre.

Celui qui a évolué à Empoli la saison dernière a d’ailleurs fait passer un petit message au public belge, qui devrait apprendre à le découvrir tout au long de la compétition : "Il fallait regarder mes matches à Empoli. En Belgique, on ne me connaît pas beaucoup, mais en Italie, tout le monde me connaît".

En balance avec Ameen Al-Dakhil il y a encore quelques jours pour une place de titulaire, De Winter a marqué de nombreux points aux yeux de Jacky Mathijssen face aux Pays-Bas et devrait, sauf surprise, être reconduit dans le onze pour affronter la Géorgie samedi.