Kong, le King a 90 ans !

Et quelle merveille ! Ou plutôt quelle catastrophe… L’observatoire du 86e étage de l’Empire State Building en tremble encore. D’une main, l’animal est accroché à l’immeuble art déco le plus célèbre de New-York et de l’autre, il tient une jeune femme blonde dont il est éperdument amoureux. Et tout cela en combattant les avions de l’armée américaine chargés de l’abattre. Cette scène, vous l’avez tous en tête. Vous l’avez tous au moins déjà vue. Cette scène culte fait entièrement partie de la Culture populaire. Il s’agit bel et bien de la scène finale de "King Kong", le film sorti le 2 mars 1933 à New-York (of course) puis en avril dans le reste des Etats-Unis et du monde !