Kong confie la première sortie de son nouveau label à Larson, qui dévoile son premier album

À l’instar des frères Dewaele et de leur volonté de ne travailler qu’avec des artistes qu’ils considèrent comme leurs amis au sein de Deewee, Koen Galle rend sacré ce lien important avec les artistes qui ont signé ou qui signeront sur Hi Scores. “Par exemple, les artistes de la troisième sortie à paraître, je les ai rencontrés à Kiosk Radio suite à notre résidence. Quelques semaines plus tard, je les ai retrouvés à Horst devant un concert. Petit à petit, on apprend à se connaître et la collaboration est plus simple. Je trouve ça très important de travailler avec des copains et non pas de sortir de la musique de personnes que je ne connais pas du tout. Il faut que je devienne ami avec la personne pour en faire une sortie. “

La house noire-jaune-rouge s’est donc trouvé une nouvelle maison chez Hi Scores, qui se tourne déjà vers les futures sorties. Si elles garderont une certaine uniformité dans le sens où le mot d’ordre restera branché sur “house belge”, le résident du C12 et de Kiosk Radio n’exclut pas quelques variations : “La prochaine sortie sera une compilation d’un label qui n’existe plus mais qui a sorti beaucoup de musique électronique, mais il y aura un peu plus d’acid, parfois des touches de techno, de breakbeat. Le troisième sur lequel on travaille sera aussi de la house, mais avec encore un autre point de vue, réalisé par deux producteurs français habitant à Bruxelles”. Keeping the house running…