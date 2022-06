Kompany : "tant que tu n’as pas disputé le Championship tu ne le connais pas, mais j’apprends vite"

Kompany va devoir rapidement s’atteler à la constitution de son effectif. Et il devrait subir un sérieux lifting. "L’exode" a commencé. Ben Mee, capitaine et icône du club, a déjà annoncé son départ. James Tarkowski, 37 matches et capitaine en l’absence de Mee, le vétéran Aaron Lenon (28 matches) et Erik Pieters (15 matches avant sa blessure en mars), et dans une moindre mesure Dale Stephens et Phil Bardsley, sont tous en fin de contrat.



D’autres cadres pourraient suivre. Nick Pope (international anglais), Wout Weghorst, Maxwell Cornet ou Nathan Collins sont tous courtisés.



"Suite à la descente en Championship, il y a toujours la possibilité que des joueurs quittent le club parce qu’on doit les laisser partir. Cela fait partie du jeu quand on est relégué", philosophe Vince The Prince. "Mais dans le même temps, il y a la possibilité de faire venir des nouveaux joueurs dans le groupe. Des joueurs qui peuvent nous aider à aller dans la direction où on veut aller avec le club".



Le nouveau coach des Clarets y voit donc la possibilité d’imprimer plus facilement sa griffe sur son effectif pour développer le jeu souhaité. En faisant fonctionner son réseau, mais pas nécessairement en concluant des prêts. "Tu fais des prêts en dernier recours, si tu n’as pas les fonds pour amener la qualité que tu veux. Et s’il y a une position où il y a un besoin immédiat. L’idée principale est de voir s’il y a des joueurs qui veulent rester sur le long terme au club et s’y développer. Et qui pourrait apporter une plus-value pour le club quand d’autres équipes viendront les chercher."



Et de conclure avec un petit sourire. "Mon répertoire est assez grand et je pense que j’ai des options intéressantes". Le nom de Taylor Harwood-Bellis (Manchester City) avec qui il a travaillé à Anderlecht est par exemple cité.