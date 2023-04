Kompany sur le racisme : "Tant que le sommet ne reflète pas la population, on n’aura jamais la bonne solution"

Cela ne l’empêche pas d’avoir un point de vue et des idées. "Il ne faut pas toujours taper avec le bâton. Pour avoir une solution efficace, il faut savoir écouter et tourner le problème de manière différente. On a eu ce genre de débats en Belgique avec le terrorisme. C’est difficile de comprendre si on n’a pas autour de la table des gens qui ont vécu dans les endroits où cela a pu grandir.

A la base on est tous des êtres humains. Il n’y en a pas un qui naît mauvais ou bon. On grandit et on devient ce que l’on devient. Pour arriver à rapprocher les gens, ce qui est crucial, c’est monsieur Pierre avec monsieur Omar qui s’asseyent et qui décident de ce qui peut aider. Parce qu’il y a d’autres facettes à amener", conclut-il.